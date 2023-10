M5S, in Valtiberina raccolta firme per salario minimo legale

SANSEPOLCRO

Sarà presente anche in Valtiberina il Movimento 5 Stelle per far firmare la sua proposta sul salario minimo. I tavoli per la raccolta saranno sistemati oggi in piazza Torre di Berta a Sansepolcro dalle 9.30 alle 12.30 e domani ad Anghiari in piazza Baldaccio dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 17. "Dopo dieci anni di battaglie, il Movimento 5 Stelle è riuscito a compattare diverse forze politiche attorno a una proposta di salario minimo legale a 9 euro l’ora – dice Catia Giorni per il 5 Stelle – che aumenterebbe subito lo stipendio a 3,6 milioni di lavoratori. Le opposizioni sono finalmente compatte su questa proposta di legge, ma il governo Meloni continua a dire solo ‘no’. Gli italiani sono più avanti del Governo: tutte le rilevazioni confermano che la stragrande maggioranza dei cittadini è favorevole all’introduzione in Italia del salario minimo legale. Da ormai due mesi, la maggioranza ha bloccato la discussione sulla proposta del 5 Stelle presentata in Parlamento, ma non ci siamo arresi e il 17 ottobre si torna in aula alla Camera dei Deputati sul salario minimo legale. Dobbiamo lanciare un messaggio chiaro a Giorgia Meloni. Serve un mare d’inchiostro e di click, facciamoci sentire per ricordare che il tempo dei no e dei rinvii in tribuna è finito. Ogni firma conta". E intanto, la Giorni rende noto che si sta costituendo il Gruppo Territoriale della Valtiberina.