Luoghi e voci della memoria. Libro sul paese

Il Comune di Monterchi si è recentemente occupato della ristampa del libro dal titolo "Luoghi e voci della memoria collettiva". Un importante volume che raccoglie al suo interno un archivio dei saperi e dei vissuti della cultura in Valtiberina Toscana. Il libro, di fatto, racconta la cultura contadina del secolo scorso, attraverso varie fonti documentali e raccolte negli anni ‘70 e ’80 a opera dell’Istituto Interregionale di Studi e Ricerche della Civiltà Appenninica, di cui è stato presidente il professor Vittorio Dini curatore del libro uscito per la prima volta nel 1990 e ristampato nel 2023. "Si tratta di una raccolta di documenti di vita, di lavoro, di politica, di amore, di speranza appartenenti a due comunità, quelle di Sestino e di Monterchi – spiega Manuela Malatesta(nella foto), assessore alla cultura del Comune monterchiese – e i fatti e i pensieri, se non trascritti con dovizia di particolari, si sarebbero persi e non sarebbero mai divenuti documenti con la caratteristica di rimanere, nel corso del tempo, a disposizione delle future generazioni. Per questo motivo, il Comune di Monterchi e la mia amministrazione hanno ritenuto consono provvedere a una ristampa di questo volume su un supporto cartaceo maggiormente leggibile e facilmente fruibile". Dalle testimonianze raccolte emergono i tempi di un passato molto difficile e l’insicurezza per il futuro di quelle generazioni: due aspetti che con tratti diversi, spesso caratterizzano anche l’epoca più moderna e consentono un lavoro di riflessione. "Attraverso il lavoro di ristampa – prosegue l’assessore Malatesta - gradiremmo intraprendere anche un percorso con le scuole del nostro territorio".