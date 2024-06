Lucignano, Casini no stop. Sindaca da 10 anni fa tris: "Al lavoro per crescere"

Nemmeno stavolta c’è stata partita a Lucignano. Ancora una volta Roberta Casini (nella foto) si impone e sfiora il 78% dei consensi: mai così tanti.

Il suo concorrente Paolo Mosconi si ferma al 22,27%, con 385 voti. Per Casini sono 1344. Per la sindaca uscente è iniziato il terzo mandato da sindaco nel comune della Valdichiana: "Un ringraziamento a tutti, dalla mia squadra per il lavoro che è stato fatto alla comunità di Lucignano per l’affetto dimostrato anche questa volta - commenta la neoeletta sindaca Casini all’uscita del seggio - da stamani saremo di nuovo al lavoro perchè Lucignano si merita tutto questo". Quella del paese della Maggiolata è stata una partita che ha rispettato le aspettative e i rumors ma è stata anche una sfida all’insegna del "bon ton" con la sindaca che ha espresso un ringraziamento al suo sfidante: "Ringrazio anche Paolo Mosconi; è stata una campagna elettorale seria, serena, so che troveremo anche una convergenza in consiglio comunale per lavorare insieme per Lucignano". Adesso, si torna al lavoro, dopo dieci anni da primo cittadino, per Casini c’è un altro lustro alle porte. "Partiremo subito mettendo impegno dentro la conferenza dei sindaci che deve iniziare a lavorare anche in un altro modo - spiega Casini - dobbiamo trovare un altro modo di lavorare, dove i sindaci possano dire la loro, in sinergia con la nostra azienda ospedaliera". "Torneremo a insistere sul fronte sociale ma allo stesso tempo ripartiremo anche dalle opere pubbliche da fare, ma prima c’è da trovare i finanziamenti anche grazie all’aiuto della Regione che ha sempre dato attenzione ai piccoli borghi a partire dai bandi di Rigenerazione Urbana".

Il nuovo consiglio comunale sarà composto da 8 partecipanti della lista di Roberta Casini, "Futuro per Cortona", e da 4 della lista di Paolo Mosconi, "Insieme per Lucignano".

I consiglieri di maggioranza eletti sono gli assessori uscenti Juri Sicuranza, Serena Gialli e Stefano Cresti insieme a Giulia Datteroni, Elena Cresti, Caterina Perugini e Simone Bossolini. A sedere nei banchi di opposizione saranno probabilmente Paolo Mosconi, candidato a sindaco, insieme ai tre più votati della sua lista: Matteo Ferracani, Antonio Martinuzzi e Franca Mosconi.

Luca Amodio