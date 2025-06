Lucignano: al via un’estate ricca di esperienze per i più piccoli

Arezzo, 10 giugno 2025 – L’estate a Lucignano parte con il sorriso: le iscrizioni ai centri estivi comunali 2025 hanno ottenuto un risultato che conferma, ancora una volta, la grande fiducia e partecipazione delle famiglie.

Un traguardo che l’Amministrazione accoglie con soddisfazione, consapevole del valore educativo, sociale e ricreativo che questo servizio rappresenta per la comunità. «Abbiamo registrato numeri molto positivi – spiega l’assessora alla Scuola Elena Cresti – di iscrizioni raggiunto ai centri estivi del Comune Di Lucignano, un risultato che conferma la fiducia delle famiglie nel nostro impegno per offrire servizi educativi di qualità ed inclusivi anche durante il periodo estivo.

Le iscrizioni per la fascia di età tra i 6 e i 12 anni, ad oggi chiuse, vede un’adesione di 38 ragazzi con richiesta dalle 5 /6 settimane su 7 settimane di servizio garantito. Per quanto riguarda la fascia d’età tra i 3 e i 6 anni, le iscrizioni sono ancora aperte fino al 18 giugno, ma abbiamo già 36 iscritti con richieste per l'intero periodo».

I centri estivi prenderanno vita negli spazi della scuola primaria “F. Dini”, pensati per offrire un ambiente sicuro, accessibile e stimolante. Le attività inizieranno al termine dell’anno scolastico e accompagneranno i bambini fino al 1 agosto, con fasce orarie ampie, servizio mensa e una ricca programmazione settimanale, pensata per unire divertimento e crescita personale.

Laboratori creativi, manuali, artistici, attività teatrali e motorie, giochi di gruppo e momenti all’aperto saranno il cuore pulsante di ogni giornata, guidati da educatori esperti della Cooperativa Sociale Progetto Persona Onlus, che già negli anni precedenti hanno ricevuto l’apprezzamento delle famiglie attraverso i questionari di gradimento.

Grande attenzione è stata riservata all’inclusione, con percorsi educativi personalizzati e la collaborazione delle associazioni del territorio per garantire un’estate accogliente, dove ogni bambina e ogni bambino possa sentirsi valorizzato.

«Un sentito ringraziamento alle famiglie da parte di tutta l' Amministrazione Comunale – dichiara la Sindaca Roberta Casini - per la fiducia che ogni anno ci rinnovano, confermata anche quest'anno dall’aumento delle iscrizioni ai centri estivi. Questo risultato ci incoraggia a proseguire nel nostro impegno per offrire un servizio sempre più attento alle esigenze educative e sociali dei bambini e delle loro famiglie durante il periodo estivo».

«I centri estivi non sono solo un servizio – conclude Cresti – ma un vero momento di crescita collettiva. Ringraziamo le famiglie per la fiducia che continuano a dimostrarci e gli operatori per la loro dedizione. Ora siamo pronti a vivere un’estate piena di energia, relazioni e nuove scoperte».