Lotta alle dipendenze. Sportello di ascolto voluto dalle Acli

Uno sportello per fornire ascolto e supporto per le dipendenze. Il progetto nasce dalla collaborazione tra le Acli e la onlus fiorentina Gruppo 13 che, dal 10 ottobre, attiveranno un centro rivolto a ragazzi e adulti affetti da dipendenze per strutturare un percorso motivazionale e psicologico di recupero e di reinserimento sociale. Il servizio, rivolto a ogni tipologia di dipendenza verrà fornito gratuitamente tutti i martedì dalle 9.30 alle 12.30 in via Margaritone 13.