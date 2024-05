L’oro aretino conquista anche Las Vegas

Un gruppo di aziende aretine associate a Confindustria Toscana Sud prenderà parte, dal 31 maggio al 3 giugno, alla fiera della gioielleria JCK, in programma a Las Vegas. Lo fa sapere Confindustria Toscana Sud.

Si tratta di Coar spa, Croma Catene srl, Del Pia srl, Giordini srl, Gold Art srl, Graziella Braccialini spa, Jessica spa, Migliorini Gioielli srl, Orchidea Preziosi srl, Prestige srl, Richline Italy srl, S.I.L.O. spa e Unoaerre Industries spa. La partecipazione italiana all’esposizione collettiva è stata organizzata da ICE e Camera di Commercio di Arezzo e Siena.

"Quello di Las Vegas è un appuntamento molto importante, durante il quale incontriamo i nostri clienti abituali e abbiamo l’occasione per mostrare i nostri gioielli ai tanti operatori e visitatori che frequentano la fiera, reperendo nuovi e interessanti contatti. Consideriamo che il mercato statunitense sta acquistando sempre più importanza e quella di Las Vegas è la fiera di riferimento per tutti i buyers americani, vi possiamo quindi incontrare anche quelli che non partecipano alle fiere italiane", dichiara Giordana Giordini, presidente della sezione Oreficeria gioielleria di Confindustria Toscana Sud, recentemente nominata rappresentante del settore Industria nel Direttivo di Promosienarezzo, società della Camera di Commercio di Arezzo Siena che supporta le PMI locali nel loro percorso di internazionalizzazione. "Ricordiamo - ha aggiunto - che l’Italia è il secondo Paese fornitore di gioielleria degli Stati Uniti dopo l’India; nell’anno 2023 gli USA hanno importato dall’Italia prodotti per oltre 1,5 miliardi di euro, con un incremento del 7,2% rispetto allo stesso periodo del 2022 (Ufficio Studi Camera di Commercio Arezzo Siena su dati ISTAT)".