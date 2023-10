L’offerta cresce ancora: nuovi posti disponibili all’asilo di Rigutino Il Comune di Arezzo accredita un nuovo asilo nido privato, il "Meacci" di Rigutino, con sette posti per bambini dai 12 ai 36 mesi. Verrà offerto un contributo per abbattere la retta fino a 2500€. Un aiuto concreto per le famiglie.