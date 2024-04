Lo slalom di Calenda. Patto con la Lega e il Pd: paradosso in Valdichiana

Sono appena undici i chilometri di distanza che separano Cortona da Castiglion Fiorentino. Tanto bastano al partito di Calenda, Azione, per cambiare prospettiva politica in vista delle imminenti amministrative di giugno. Perché, se proprio ieri la lista guidata a livello provinciale da Lucia Cherici, aveva ufficializzato a Castiglion Fiorentino il proprio sostegno al sindaco uscente Mario Agnelli, di chiara fede leghista, a Cortona l’assist politico viene invece riservato al candidato di centro sinistra Andrea Vignini.

"In linea con gli aspetti moderati, riformisti e pragmatici di Azione – spiega la segretaria provinciale di Azione - la figura di Andrea Vignini è apparsa subito quella in grado di garantire un cambio di passo su Cortona che deve affermarsi come Città focalizzata sul territorio e aperta al necessario cambiamento amministrativo, politico e culturale". Azione sul territorio cortonese ha anche un suo candidato di riferimento: si tratta di Fabio Comanducci che si trova all’interno della lista Cortona Civica. "Vicino a Legambiente ma ancorato ad un sano atteggiamento moderato e pragmatico nel suo territorio dove è parte attiva di un associazionismo radicato e fattivo – spiega Lucia Cherici - Fabio Comanducci è la figura ideale per segnare il passo su Cortona che è una città che si merita e abbisogna di persone come lui". "Sono pronto a spendermi attivamente per la mia città al fianco di Andrea Vignini – fa sapere proprio Comanducci - che apprezzo come persona e lo ritengo il candidato che potrà portare il cambiamento che serve a Cortona per tornare ad avere in Val di Chiana la posizione centrale che la nostra città si merita".

Azione non è l’unica lista a fare accordi politici diversi a seconda delle platee politiche dei comuni al voto. Un altro caso che tocca sempre Cortona è quello che riguarda il Movimento 5 Stelle. Qui Andrea Vignini è riuscito nell’impresa, fino ad ora non riuscita in nessun altro comune, di unire sotto la sua candidatura i 5 Stelle con il Partito Democratico. I pentatellati hanno già presentato una lista di appoggio che correrà.

Sempre in Valdichiana il gruppo politico dei 5 Stelle saranno a fianco della candidata a sindaco Laura Paolini che raccoglie intorno a sé nel movimento civico Cantiere Foiano, tutti partiti di centro destra oltre ad Italia Viva. I 5 stelle foianesi, anche con una nota recente hanno , però ribadito che, pur sostenendo la candidatura di Paolini "mantengono la loro collocazione politica indipendente".