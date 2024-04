Lo Sgargabonzi a Malpighi Hub per Arezzo che spacca

Arezzo che Spacca e Farrago, associazioni di promozione sociale che da anni collaborano nell’organizzazione e nella realizzazione di eventi, iniziative e corsi di formazione volti a valorizzare il lavoro giovanile nel mondo della cultura e dello spettacolo, presentano il secondo appuntamento di Malpighi 329 Stand-Up, che si svolgerà al Malpighi Hub, centro polifunzionale di via Fiorentina 329, stasera alle 21. "Il nostro salone ospiterà un artista che non ha bisogno di presentazioni: Alessandro Gori, aka Lo Sgargabonzi, ha cominciato la sua carriera dalla nostra Arezzo per diventare, nel corso degli anni, uno degli autori comici più celebrati da critica e pubblico nazionali. Scrittore, monologhista, paroliere, poeta, da oltre dieci anni porta in giro attraverso tutto lo stivale i suoi spettacoli satirici. Definito da Internazionale "il miglior scrittore comico italiano", ha pubblicato per Rizzoli, Minimum fax, Utet ed Einaudi. In televisione, tra le altre cose, ha lavorato come autore e attore per la trasmissione di successo Una pezza di Lundini. Nel 2022 vince il Premio della Satira per il libro e il relativo spettacolo Confessioni di una coppia scambista al figlio morente. L’evento costituirà una data del tour di presentazione dello spettacolo XXVII convegno mondiale sulla satira. Ingresso gratuito riservato ai soci. Sarà possibile tesserarsi.