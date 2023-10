ll Premio Franz Kafka Italia a Gianni Micheli

È stato assegnato a Gianni Micheli, noto scrittore e performer aretino, il Premio Franz Kafka Italia XV edizione 2023 all’Immaginazione, rilasciato dal Comitato del ‘Secondo Umanesimo Italiano con sede a Udine presieduto da Rita Mascialino. Nella motivazione si legge: "Per la connotazione poliedrica della sua potente immaginazione, quindi dei suoi interessi culturali e delle sue attività in ambito culturale per l’alto contributo alla divulgazione della cultura e dell’arte in molteplici direzioni per un sempre maggiore sviluppo positivo della società democratica". Portabandiera del prezioso riconoscimento, assegnato nell’ambito del concorso letterario nazionale intitolato all’autore praghese e istituito in seno all’Accademia Italiana per l’Analisi del Significato del Linguaggio, il romanzo per ragazzi di Micheli dal titolo "S.P.L.O.T. Sindacato delle Parole Libere dell’Ordine Telefonico", Edizioni Helicon. Un romanzo che in modo ironico racconta i molteplici intrecci del linguaggio insieme ai valori dell’unicità e, insieme, della complementarietà.