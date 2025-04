Litigio tra giovani a Sansepolcro: gelosia e danni a un'auto

Un litigio fra tre giovani, entrambi maschi, per questioni sentimentali, nel senso che di mezzo c’era una "lei" contesa. Episodi che sono sempre avvenuti (anche fra precedenti generazioni), ma che magari adesso fanno più notizia, seppure non vi siano state conseguenze particolari per nessuno dei soggetti coinvolti.

L’acceso alterco si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica scorsa a Sansepolcro, esattamente nella zona del rione di Porta Romana non distante dal Campaccio, il villaggio scolastico nel quale hanno sede diversi istituti. I protagonisti della vicenda sono ragazzi tutti di origine straniera, anche se da tempo vivono con le rispettive famiglie nella città pierfrancescana.

Loro stessi hanno ammesso per primi i motivi della zuffa: una ragazza evidentemente in "ballo" fra di essi, che magari ha scatenato una qualche gelosia tale da trasformarsi in rimostranza. E dalle parole si è passati ai fatti: fra spintoni e altri gesti, è stato danneggiato uno specchietto retrovisore esterno di un’auto che era ferma in sosta.

Nella scena si sono imbattuti alcuni passanti, che – preoccupati per gli sviluppi che la lite avrebbe potuto avere – hanno subito chiamato il 112, numero unico per le emergenze dei carabinieri, i quali in breve tempo si sono portati sul posto con la pattuglia di servizio in quel momento. I militari dell’Arma hanno allora identificato i tre ragazzi, mediante il controllo dei singoli documenti di riconoscimento, poi hanno deciso – alla luce di quanto constatato – di non andare oltre, limitandosi a un ammonimento verbale. Tutto è insomma finito lì, senza alcun ferito e i tre si sono allontanati imboccando direzioni diverse.