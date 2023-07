L’inflazione e i soliti strumenti

I libri di economia spiegano che ci sono tre tipi di inflazione: quella determinata da eccessiva domanda, dagli aumenti dei costi di produzione o dalle politiche monetarie. Dopo il Covid e lo scoppio della guerra in Ucraina fare la spesa o il pieno è diventato quasi proibitivo, nonostante qualche segnale positivo degli ultimi giorni. C’è chi suggerisce di alzare pensioni e stipendi ma la scala mobile non ha funzionato. La strategia utilizzata dalla Bce è quella di aumentare i tassi di interesse, trend che potrebbe durare per altre due o tre anni. Ma, a guardar bene, il livello dei tassi non ha avuto alcun effetto vero sulle variazioni del livello di inflazione. Eppure il dogma delle banche centrali è che i tassi sono l’unica cosa che conta. E noi paghiamo, avrebbe detto Totò.

f.d’a.