Libri, concerti e proiezioni per non dimenticare la lezione della storia

Libri, letture, concerti e incontri per celebrare la Giornata della Memoria. Appuntamento a Palomar, la Casa della cultura in piazza della Libertà a San Giovanni Valdarno, qui oggi alle 16 si terrà la presentazione del libro "La shoa spiegata ai bambini" di Paolo Valentini illustrato da Chiara Abastanotti. Lo stesso autore terrà un laboratorio sull’importanza delle parole e il loro potere creativo per ragazzi dai 10 anni. E’ gradita la presenza di nonni e familiari. Nella bottega di una sarta chiamata Nuvoletta Gentile, Bottoni, Fili di Seta, Aghi, Ditali, Spille e Tessuti lavorano in armonia per realizzare splendidi abiti da sposa. Fino all’arrivo del nuovo sindaco, il Generale coi Baffi, che impone le sue leggi crudeli a tutti gli abitanti del Piccolo Villaggio. La Dima stasera alle 21 propone al Centro Interculturale "Don Torelli" di San Pancrazio, a Bucine il Concerto per la Memoria 2024 con Florence Guitar Symphonietta; Georgi Mundrov, pianoforte; Sonja Dörner, flauto - Apolline Lévéque, chitarra; DuoEnLa Guitar Duo; Estampie Guitar Quartett; Valentina Albiani, violino - Alice Aniksztejn, chitarra; Alessandro Giatti, pianoforte e con la partecipazione di Serena Meloni. Letture a cura degli abitanti di San Pancrazio. Parte da Arezzo nel giorno della memoria il tour 2024 delle presentazioni del libro "Eccidi nazifascisti. L’armadio della vergogna" di Daniele Biacchessi, appuntamento oggi alle 18 al Cas Fiorentina per l’evento organizzato da Anpi e Arci. In occasione del Giorno della Memoria, che si celebra ogni anno il 27 gennaio a ricordo della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, sono in programma iniziative presso la sede universitaria di Arezzo. Lunedì 29 gennaio si terrà l’evento "Shoah. Spagna", con la proiezione di due documentari che raccontano l’ambiguità del fascismo spagnolo davanti alla tragedia della Shoah. L’incontro, organizzato dai docenti Roberta Ascarelli e Julio Pérez-Ugena Partearroyo, si terrà alle 11.30 nell’aula 10 palazzina Donne.