L’esempio della meglio gioventù

La meglio gioventù sale al Quirinale. Il presidente Sergio Mattarella ha deciso di premiare 29 giovani italiani per le loro azioni degne di attenzione. Tra queste anche una giovane siciliana, Sofia Gentile che è passata per lo studentato di Rondine e oggi canta contro la mafia. il progetto di Sofia si chiama "Noi posso". Attraverso la musica si superano tutti quei comportamenti di sopraffazione che mettono in discussione la convivenza civile e le sue regole. Cuore del progetto è un coro composto da bambini provenienti da realtà difficili e da bambini che frequentano l’oratorio di quartiere, ai quali Sofia cerca di trasmettere l’importanza dell’armonia. Un’energia che ha conquistato anche il Colle.