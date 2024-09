Lelli vuole un Montevarchi che non si arrende: "Dimentichiamo Siena: basta cali di tensione"

La sconfitta di Siena ormai è in archivio insieme al rammarico per aver prodotto gioco e occasioni almeno per un’ora senza portare a casa neanche un punto. Adesso il Montevarchi guarda già alla sfida di dopodomani con il Ghiviborgo, appuntamento che è un amarcord per diversi protagonisti sulla sponda valdarnese.

Una gara che coinciderà con il primo confronto di campionato dei rossoblù allo stadio Brilli Peri e che, come si dice in gergo, "chiama la vittoria".

L’ex principale della partita, come domenica scorsa, sarà l’allenatore Nico Lelli che ritroverà da avversario l’amico fraterno Tommaso Bellazzini. Già nelle dichiarazioni rilasciate a caldo dopo il ko del Franchi, il giovane trainer aveva indicato la strada per reagire e cogliere il successo: "Non dovremo commettere l’errore di smettere di provarci fino in fondo – le parole dell’allenatore dei valdarnesi – com’è capitato con la Robur nello scorcio finale di un incontro che in precedenza poteva vedere noi in vantaggio".

Chiaro, dunque, il Lelli – pensiero: di fronte alla formazione della Valle del Serchio gli aquilotti dovranno alzare l’asticella dell’incisività e ripartire dal coraggio mostrato nella rimonta di Civita Castellana e nei due terzi di match interpretati con buona personalità al Rastrello. Siccome, poi, si cresce meglio con le vittorie è logico che la qualità del gioco e il possesso palla hanno un senso se sfociano anche nei risultati.

Insomma, la giovanissima rosa del Montevarchi ha bisogno di un’iniezione di fiducia e di tre punti preziosi anche per la classifica oltre che per il morale. Alla vigilia della prima gara casalinga, infine, si chiuderà domani la campagna abbonamenti prorogata di alcuni giorni.

Com’è noto le tessere possono essere acquistate online sul circuito Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati in città, la Tabaccheria Marisa e il Bar Buffet della stazione. Le persone con disabilità o invalidità hanno invece la facoltà di abbonarsi direttamente nella sede sociale dell’Aquila.

Tutte le informazioni si trovano sul sito internet del club di via Gramsci.