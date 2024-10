Legambiente Valdarno. Oggi incontro sulle ecomafie

Arezzo, 09 ottobre – Proseguono gli appuntamenti sul territorio organizzati da Legambiente per presentare il rapporto ecomafia, ma anche per parlare dell'inchiesta Keu. Il prossimo è in programma oggi a San Giovanni. In Toscana le ecomafie fanno affari d’oro. Nel granducato, in base all'ultima classifica del rapporto, sale dal settimo al quinto posto nell’ultimo anno (il 2023) con 2.318 illeciti ambientali (+11,1%). Dopo la presentazione regionale del volume (avvenuta nel luglio scorso a Firenze) continua il tour di presentazioni con due appuntamenti in provincia di Arezzo, a San Giovanni Valdarno e a Cortona, per un approfondimento sugli sviluppi delle inchieste in corso, l’abusivismo sulle coste ed il traffico di rifiuti; con un focus di riflessioni sul procedimento giudiziario dell’inchiesta Keu. Oggi alle ore 17.45 nel Salone Acliin via Roma, a San Giovanni saranno trattati questi argomenti quanto mai attuali. Parteciperanno Enrico Fontana, responsabile dell'Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità, Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana, Andrea Bigalli di Libera Toscana ed Ettore Squillace Greco, procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze. A moderare l’incontro Sergio Serges, presidente del circolo Legambiente Valdarno Superiore. Quest’anno ricorrono i trent’anni dalla prima pubblicazione del Rapporto Ecomafia, avvenuta nel dicembre del 1994. In questi trent’anni hanno contributo alla stesura di questo importante volume, tutte le forze dell’ordine, dai Carabinieri ai Forestali, dalla Guardia di Finanza alla Polizia di Stato, fino al fondamentale ausilio delle Capitanerie di porto, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Dati ufficiali che Legambiente raccoglie ogni anno per tracciare e raccontare ecoreati quali: il traffico illegale di rifiuti, le infrazioni contro gli animali, l'assalto del cemento e dell'abusivismo edilizio, il saccheggio del patrimonio artistico e archeologico, le agromafie. Nel 2023, dopo oltre dieci anni dalla chiusura ha riaperto il Circolo di Legambiente del Valdarno Superiore, intitolato alla memoria della storica ex-presidente Loredana Carminati. Il circolo aveva chiuso dopo la sua scomparsa e adesso riapre le porte con un nuovo consiglio direttivo, di cui fanno parte anche attivisti del vecchio circolo e ex-alunni e alunne che avevano seguito i corsi di educazione ambientale che Loredana Carminati aveva tenuto nelle scuole dell'obbligo.