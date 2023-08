Le vacanze a km zero Il tuffo oltre la piscina È la riva dell’Arno il mare di chi resta

di Lucia Bigozzi

Vacanza a chilometri zero e poca spesa per chi sceglie di restare a casa o non può regalarsi un soggiorno nelle mete più gettonate della villeggiatura. Si può trascorrere un periodo di relax a pochi passi da casa senza rimpiangere mare o montagna. Perchè a ben guardare, nella nostra provincia c’è acqua fresca e pulita dove rinfrescarsi e boschi magnifici dove passeggiare immersi nella suggestione di sentieri tra Pratomagno, Foreste Casentinesi e Valtiberina.

Se il "mare" degli aretini da un pò di anni a questa parte è l’azzurro delle vasche delle piscine, c’è chi non rinuncia alle emozioni di un tuffo in Arno o a giornate spensierate lungo le sue sponde, vissute come spiagge dove rilassarsi al sole ma nel verde della natura. Un viaggio tutto da scoprire o riscoprire, magari rispolverando i ricordi di gioventù, che dalla città conduce in Casentino: qui il tuffo in Arno è il must dell’estate anche per i vip. Il Canto alla Rana è meta irresistibile per il governatore Eugenio Giani che pochi giorni fa non ha mancato l’appuntamento con il tradizionale tuffo, a un passo dalla spiaggia fluviale apprezzata dagli aretini.

Per gli amanti del brivido c’è l’esperienza del Parco Avventura Adrenalina, nel nome già il programma: si attraversa il fiume appesi a una zip line volando da una sponda all’altra o su ponti che mettono alla prova coraggio ed equilibrio. A Bibbiena, la Pozza del Leone sul Corsalone creata dal movimento del torrente che nasce sull’Appennino, è un luogo frequentato, così come le piscine naturali scavate nella roccia a Bocca di Lupo.

Bagni a Chiusi della Verna, a Ponte Rosso o nei pressi di Gello. Anche a Badia Prataglia ci sono piscine rocciose naturali che l’acqua ha scavato nel corso dei millenni. Mete segnalate nella mappa delle spiagge fluviali elaborata dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno nell’ambito del Contratto di Fiume Casentino H2O, di cui è capofila. "I fiumi rappresentano un elemento di attrazione e ricchezza per il territorio. La manutenzione ordinaria che il Consorzio esegue, punta a mitigare il rischio idraulico e contribuisce e a rendere più belli e fruibili alcuni tratti", commenta la presidente Serena Stefani.

Vacanze sotto casa, magari insieme a Fido respirando la libertà.