Le start-up da Silicon Valley. Svolta intelligenza artificiale

È un momento propizio per le start-up aretine, tra chi ha ampliato la gamma dei servizi offerti attraverso un’esclusiva piattaforma di intelligenza artificiale, e chi vola nella Silicon Valley. Change Capital Mediazione Creditizia, piattaforma Fintech di soluzioni finanziarie e finanza agevolata per Pmi e privati del Gruppo Change Capital, ha sottoscritto una convenzione con Confartigianato. L’accordo, ha lo scopo di fornire un punto di riferimento alle famiglie sui temi del credito per esigenze personali grazie a prestiti, cessione del quinto e mutui.

"Questo accordo è di fondamentale importanza per il Gruppo Change Capital – afferma Francesco Brami, amministratore e tra i fondatori di Change Capital – ci permette di operare sul territorio provinciale insieme a un’Istituzione prestigiosa come Confartigianato".

"L’inflazione assieme all’incremento dei tassi bancari erode in modo importante la capacità di risparmio delle famiglie – dice Alessandra Papini, segretario provinciale di Confartigianato – lasciando poco spazio a progetti e piccoli investimenti. Valutare la soluzione migliore è tanto più importante perché c’è poco margine di errore".

Altro giro altra start-up, la Brt Consulting parteciperà a San Francisco a incontri con i protagonisti della tecnologia mondiale come Google, Apple a Amazon, selezionata nel progetto "Toscana Tech on the road". Massimo Biribicchi e Simone Riceputi presenteranno i risultati della piattaforma Janus relativa alla sperimentazione di un protocollo che porta a una possibile applicazione del concetto di "fabbrica liquida".

A.B.