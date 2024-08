Le spaccate non si fermano più: "Vertice con le forze dell’ordine"

di Marco Corsi

La richiesta è esplicita: più controlli e presidi nel territorio. Gli ultimi episodi criminosi, che si sono registrati soprattutto nel comune , hanno messo in allarme le associazioni che tutelano le imprese, le prime vittime di queste "spaccate". Così Cna, Confartigianato, Confindustria, Confapi, Confcommercio e Confesercenti, hanno formalmente inviato una richiesta di incontro urgente con la presidente della Conferenza dei Sindaci, Valentina Vadi, per discutere del problema crescente della sicurezza in Valdarno. E’ stato un mese di luglio piuttosto agitato e anche se i colpi hanno fruttato ai malviventi poco o nulla, notevoli sono stati i danni alle strutture. Tra l’altro, come ha ricordato il comitato delle categorie economiche, i fatti di cronaca hanno si scosso la comunità , ma sono stati segnalati anche a Montevarchi e in altre località del territorio.

"La sicurezza dei cittadini e delle imprese è una priorità assoluta per le nostre associazioni, per questo richiediamo un intervento immediato per arginare l’escalation di violenza – hanno detto, all’unisono – Parliamo di un diritto fondamentale e imprescindibile: gli episodi che si sono verificati negli ultimi tempi, come spaccate alle vetrine dei negozi e furti con scasso, sono inaccettabili e richiedono una risposta decisa e coordinata da parte delle istituzioni. Siamo fiduciosi che la presidente Vadi comprenda l’urgenza della situazione e collabori con noi per garantire un Valdarno più sicuro per tutti. Durante l’incontro, inoltre, richiederemo alla Conferenza dei Sindaci di organizzare una riunione urgente con il Prefetto e il Questore per valutare misure concrete di potenziamento della sorveglianza sul territorio", hanno concluso le categorie economiche. Gli ultimi fatti testimoniano una situazione non facile. Gli episodi, come ricordato, si sono verificati per la gran parte a , ma non hanno risparmiato anche altri centri della vallata. Luglio, da questo punto di vista, è stato un mese complicato. Il 4 è stata presa di mira, l’edicola in via Giotto, zona Oltrarno.

I malviventi hanno sfondato la vetrina e danneggiato una porta. Bottino, le monete del fondo cassa. Il 17 luglio "spaccata" al pub Relax Cafè via Vetri Vecchi: bottino di 400 euro e danni alla struttura. Nella stessa notte blitz alla gelataria "Leo e Marco" in via della Costituzione. I ladri hanno portato via 100 euro e non sono mancati danni alla struttura. Il 25 luglio colpito il bar pineta in lungarno Don Minzoni: 650 euro portati via e, anche in questo caso, alcuni danni. In quei giorni da segnalare anche una "spaccata" all’edicola di piazza Nasoni e atti vandalici all’interno del minigolf di San Cipriano di Cavriglia.