Le rondinelle attese dal derby con la Cremonese

Oggi alle 14 quattro gare in contemporanea. Il Como fa visita all’Ascoli. Il Bari, in striscia positiva, sfida in trasferta il fanalino di coda Feralpi reduce dal prezioso pari sul campo del Cosenza, mentre il Sudtirol, al Druso, dovrà vedersela con un Pisa che nelle ultime tre uscite ha raccolto un solo punto. Il Cosenza, tra le squadre che ha avuto un ottimo avvio di campionato, ospita la neopromossa Reggiana che, proveniente dalla Serie C, fin qui ha ottenuto 15 punti. Alle 16.15, invece, sarà il turno del Modena, che ospiterà la Sampdoria.

Il turno (oggi e domani)

Ascoli-Como,

Cosenza-Reggiana, FeralpiSalò-Bari,

Sudtirol-Pisa,

Modena-Sampdoria.

Domani: Brescia- Cremonese,

Lecco-Parma,

Palermo-Cittadella,

Spezia-Ternana.

Lu.Ma.