"Le Madri Costituenti" la mostra nell’Atrio d’onore della Provincia

E’ stata ieri dal Presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, l’esposizione fotografica dedicata a “Le Madri Costituenti” ospitata presso l’Atrio D’onore del Palazzo della Provincia di Arezzo. Presenti all’inaugurazione tra gli altri, Lucia Tanti Vice Sindaco del Comune di Arezzo, Roberto Caiati Vice Prefetto Vicario, Marco Morbidelli, Cinzia Santoni e Loriana Valoriani Consiglieri Provinciali, Vittoria Grifagni Ingegnere dei Vigili del Fuoco e Silvia Gobbini Maggiore del Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo. L’iniziativa prende avvio a seguito della deliberazione del Consiglio Provinciale dello scorso 29 marzo 2023, che ha approvato all’unanimità la mozione per ricordare le 21 donne elette per la prima volta in Parlamento. L’esposizione intende ricordare il contributo delle donne alla costruzione della Carta Costituzionale e della società odierna, che provenienti da diverse parti d’Italia, con appartenenze politiche differenti, erano animate da una visione democratica e condivisa delle Istituzioni. Un omaggio dunque alla loro esperienza, attività politica e interventi nelle riunioni dell’Assemblea, ancora oggi particolarmente attuali che si presta, oltre ad una fruizione da parte della cittadinanza, ad un dialogo con le/gli studenti delle scuole Secondarie di 1° grado e 2° grado, in funzione della loro futura partecipazione politica alla vita del Paese. "E’ desiderio di questo Ente richiamare all’attenzione e rendere omaggio alle donne che contribuirono alla costruzione della nostra democrazia - ha detto il presidente della Provinica Polcri - Combattendo durante la Resistenza prima, lottando per il suffragio universale, dando il loro fondamentale contributo all’Assemblea Costituente e alla vita parlamentare poi".