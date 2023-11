Le Farmacie Comunali aiutano il Thevenin. Raccolta di alimenti e prodotti per bimbi

AREZZO

Una raccolta solidale a favore di bambini e bambine di Casa Thevenin. Le farmacie comunali tornano a ospitare l’annuale appuntamento di "In farmacia per i bambini" che, da domani a venerdì 24 novembre, fornirà un’occasione per portare un aiuto concreto ai bisogni dei minori dello storico istituto cittadino attraverso le donazioni di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici. L’iniziativa, giunta all’undicesima edizione, sarà ospitata dalle farmacie "Campo di Marte", "Trionfo", "Giotto" e "Mecenate" dove verrà promossa anche una parallela campagna di informazione sui diritti dei bambini e di sensibilizzazione verso le situazioni di povertà socio-sanitaria del territorio. A confermare il successo dell’iniziativa sono i numeri del 2022 quando, in una settimana, sono stati raccolti 316.583 medicinali e prodotti a uso pediatrico che sono stati destinati a 47.000 minori in povertà sanitaria. Le farmacie comunali hanno nuovamente scelto di orientare il loro impegno verso Casa Thevenin che ospita madri con bambini tra i tre e i dieci anni, minori tra i quattro e i diciassette anni allontanati dalle famiglie per violenze, incuria o incapacità genitoriali, e minori provenienti da nuclei familiari in difficoltà.