Le donne e l’impegno sul lavoro. Torna al Monte la Belloni. L’incontro al teatro Verdi

Tornerà nella sua Monte San Savino per portare testimonianze di impegno e determinazione femminile in diversi ambiti professionali e sociali. Elisabetta Belloni, ex capo del Dis e oggi Chief Diplomatic Adviser del Presidente della Commissione Europea, sarà la protagonista di un incontro in programma oggi alle ore 10 al Teatro Verdi di Monte San Savino dal titolo "Il Coraggio di Scegliere", rivolto agli studenti dell’Istituto Andrea Sansovino. Insieme a lei salirà sul palco Suor Francesca Gavirati della Fraternita Francescana di Betania. L’appuntamento fa parte della rassegna "Donna Donne" in programma fino a sabato 8 marzo nella città della Valdichiana proprio per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Un’occasione di riflessione e celebrazione del ruolo femminile nella società, attraverso incontri culturali, spettacoli teatrali e momenti di approfondimento.

L’evento inaugurale ha visto la presentazione del libro Burqa Queen della giornalista Barbara Schiavulli, impegnata nei contesti di guerra, che racconta la storia di tre donne dopo la riconquista del potere dei talebani in Afghanistan. C’è stato un dibattito intenso e coinvolgente sulla condizione femminile in Afghanistan e sulle sfide che ancora oggi molte donne affrontano nel mondo. La serata ha riscosso un notevole interesse da parte del pubblico, confermando l’importanza di momenti di riflessione su temi di grande attualità. L’evento è stato moderato da Ilaria Vanni e ha visto la partecipazione di Bruna Cantaluppi dell’Associazione Donne Insieme di Arezzo e Rita Cucè dell’Associazione Astarte3.8. Domani, alle ore 21.15, sempre al Teatro Verdi, spazio al teatro con "Secondo Lei", spettacolo di e con Caterina Guzzanti, che offrirà uno sguardo ironico e profondo sul mondo femminile. Sabato 8 marzo, giornata conclusiva, vedrà diversi momenti dedicati alla celebrazione delle donne di Monte San Savino.

Alle ore 17.00, all’Auditorium di Palazzo Galletti, Daniele Iacomoni racconterà le storie di Modesta Rossi e Maria Domenica Barbagli, due figure femminili savinesi di grande rilevanza storica. A seguire, alle ore 18.30, ci sarà l’inaugurazione della Panchina Rossa in Piaggia Sant’Agata, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. La serata si concluderà alle 21 al Teatro Verdi con lo spettacolo musicale "La Vita delle Donne", in cui la Quarry Band e quattro interpreti d’eccezione renderanno omaggio alle grandi voci della musica italiana: Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo e Mia Martini.