“Le avventure di Pinocchio” al Mercatino Vintage di Castelfranco

Arezzo, 24 aprile 2025 – In occasione del Mercatino Vintage del 25 aprile, organizzato dalla Pro Loco di Castelfranco di Sopra, la cittadina dell'altopiano si prepara ad accogliere un’esposizione davvero speciale: "Le avventure di Pinocchio", un percorso artistico che prende vita grazie alla maestria dell’artista valdarnese Maurizio Stagi. Le celebri vicende del burattino di legno nato dalla fantasia di Carlo Collodi saranno raccontate attraverso scenografie interamente realizzate a mano in ferro battuto. Le opere, curate fin nei minimi dettagli, ricreano le scene più significative della fiaba e saranno esposte dal 25 aprile al 1° maggio presso l’Antica Bottega del ferro battuto, recentemente restaurata e riaperta al pubblico. L’esposizione arricchirà il calendario degli eventi del mercatino, offrendo ai visitatori un’esperienza unica tra arte, tradizione e letteratura.

Maurizio Stagi, scultore per passione, è noto per la sua creatività e fantasia, qualità che gli hanno valso importanti riconoscimenti. Le sue opere sono state esposte in prestigiose sedi istituzionali, tra cui il Salone dei Cinquecento a Firenze e Palazzo Bastogi, sede del Consiglio Regionale della Toscana. Con questa mostra, la tradizione artigianale del ferro battuto incontra la fiaba, regalando al pubblico un viaggio emozionante nel mondo di Pinocchio e celebrando al contempo l’arte locale.