L’avvocato-pittore. Gli acquarelli di Visibelli all’Artistico

Giovanni Visibelli, noto avvocato nato a Pisa, ma aretino di adozione, ha iniziato a dipingere negli anni Ottanta, dopo avere ritrovato in soffitta la tavolozza con i colori e con i pennelli del nonno Dino, eccellente pittore e specialista dell’acquerello. Non per caso è questa la tecnica da lui adottata, dedicandosi totalmente alla pittura dal 2020. Frutti di luce è il titolo della personale che visitabile presso il piano terreno del Circolo Artistico fino al 13 maggio e presentata da Alessandra Bedino e da Mauro Civai, è stata curata da Patrizia Guerrieri. Dimostrando una notevole abilità nell’uso della tecnica dell’acquerello, notoriamente difficile, nelle sue opere Visibelli affronta il paesaggio, le piante, i frutti del suo "giardino segreto", oltre che elementi di semplice quotidianità, annotati nei suoi "taccuini di viaggio". Amante della natura, grande camminatore e animo attento ad ogni particolare, Visibelli guarda ciò che incontra e che conosce con sguardo poetico, esaltando attraverso la luce ogni piccolo dettaglio, dal muoversi di una foglia all’inclinarsi di un ramo con l’intento di mettere in risalto le armonie delle forme, oltre che la bellezza che ci circonda.

Liletta Fornasari