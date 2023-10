Lavori su via Fiorentina: Arezzoun Mesedi stop al traffico, residenti in ansia

AREZZO

Un mese di stop al traffico in via Fiorentina e via Marco Perennio per portare avanti i lavori della maxi rotatoria. Si tratta dell’intervento conclusivo nel sottosuolo fino ad oggi eseguito senza disagi per il traffico, fondamentale per collegare la vecchia rete fognaria con quella nuova appena realizzata ad una profondità di sei metri. Strade chiuse, viabilità modificata. La notizia ha fatto sobbalzare negozianti e residenti che non erano stati informati. Ieri l’assessore Marco Sacchetti (nella foto), intervistato ai microfoni di Radio Fly, tra i vari cantieri presi ad esame non poteva certo non parlare proprio di quello di via Fiorentina, e lo ha fatto prendendo un impegno. "Mi impegnerò affinché i lavori durino il meno possibile – ha spiegato – Nel cronoprogramma si è parlato di un mese, ecco spero che in 15 giorni si possa dare la parola fine all’intervento. Per ridurre i tempi chiederò alla ditta appaltatrice di fare turni anche di notte" continua l’assessore.

"Inoltre stiamo valutando l’ipotesi che finita la prima fase dello scavo si possa aprire la svolta a destra uscendo da Arezzo, quindi da via Fiorentina verso l’Ipercoop, per garantire un po’ di circolazione. Capisco le le lamentele e la preoccupazione dei commercianti, li incontrerò nei prossimi giorni. Intanto la polizia municipale ha fatto un gran lavoro sulla viabilità alternativa. Nessuno scombussolamento particolare, in qualche caso solo qualche centinaio di metri in più da percorrere" spiega. L’obiettivo dell’assessore quindi è ridurre i tempi e i disagi. "Ma voglio ricordare che questi lavori riguardano la prima fase di intervento, a cui seguiranno i lavori veri e propri che un po’ di disagi porteranno".