Lavori pubblici per 25 milioni

Cantieri aperti sul territorio di Bibbiena per 25 milioni di euro investiti da Comune, Usl e Provincia per migliorare i servizi. "Siamo molto soddisfatti dei tanti cantieri attivati sul nostro territorio - dice il sindaco Filippo Vagnoli - il Casentino ha bisogno di servizi e infrastrutture all’avanguardia. Ringrazio tutti gli enti che in questo momento stanno investendo sul nostro territorio. Questi lavori che oggi vediamo sul nostro territorio generano investimenti complessivi per circa 25 milioni di euro. Un record assoluto".

Ai cantieri del comune di Bibbiena, ovvero la costruzione della nuova palestra, dell’asilo nido di Bibbiena Stazione, il rifacimento di piazza Garibaldi a Soci, l’adeguamento sismico della scuola primaria Soci, su Bibbiena ci sono attualmente altri importanti cantieri attivati da poco da altri enti. Gli interventi all’Isis di Bibbiena, lavori che stanno procedendo molto bene per un investimento di circa 8 milioni di euro, che comprendono nuova palestra, adeguamento sismico del vecchio corpo dell’istituto stesso. Accanto a questo cantiere, ci sono i lavori al vecchio ospedale con un investimento intorno ai 10 milioni di euro, e l’adeguamento sismico dell’ospedale stesso. Il sindaco Vagnoli in particolare si sofferma sui lavori all’ospedale e all’Isis Fermi.