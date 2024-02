Lavori in corso, le date. Mappa dei cantieri. Come cambia il traffico

Scattano alcuni lavori stradali da domani con modifiche a e circolazione: fino a giovedì 22 dalle 8,30 alle 17,30 è divieto di sosta in via Buonconte da Montefeltro. Fino a sabato 24 febbraio, 24 ore su 24, divieto di sosta in via del Saracino. Da martedì 20 a giovedì 22 febbraio, 24 ore su 24, divieto al transito in via della Cella. Da martedì 20 fino a sabato 24 febbraio offi limits il marciapiede di San Zeno e senso unico alternato. Proseguono a Rigutino i lavori di collegamento degli scarichi.