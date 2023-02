Lavori alla rete fognaria: svolta dopo anni

di Marco Corsi

Si sono conclusi i lavori di costruzione del nuovo collettore al servizio dell’abitato di Castelfranco di Sopra, con la sistemazione fognaria dell’agglomerato urbano. Le opere, portate avanti da Publiacqua, sono state presentate ieri mattina in municipio, alla presenza del sindaco Cacioli e della sua giunta, del presidente dell’azienda idrica toscana Lorenzo Perra e di Francesco Criscione, responsabile degli investimenti di Publiacqua. Il cronoprogramma è stato rispettato nonostante il ritrovamento di numerosi reperti archeologici rinvenuti durante le operazioni di scavo.

L’intervento, iniziato nei primi mesi del 2021, ha comportato investimenti per 4,5 milioni di euro. Come è stato ricordato, i lavori hanno consentito all’ente gestore non solo di consegnare alla comunità un nuovo servizio, atteso da tempo, ma anche di risolvere la procedura di infrazione comunitaria in materia di acque reflue che gravava su Castelfranco Piandiscò. Si è dovuto operare, per giunta, in uno scenario nazionale e internazionale estremamente complesso e in continua evoluzione, tra un sensibile dei prezzi dei materiali da costruzione, la difficoltà di reperire componenti elettromeccaniche e gli aggiornamenti normativi in materia di lavori pubblici, che hanno reso la gestione dei cantieri estremamente articolata. Ad oggi il 90% della popolazione è allacciato alla fognatura e l’83% è servita da un impianto di depurazione. "Abbiamo realizzato un’opera che ha eliminato gli scarichi diretti nell’ambiente – ha detto il presidente di Publiacqua Perra – che contribuisce notevolmente a migliorare la qualità del nostro vivere quotidiano". "E’ un grande risultato – ha aggiunto il sindaco Cacioli – , direi storico. I cittadini ci chiedevano da tempo un’opera come questa".