L’arte contemporanea per far rinascere il territorio: arriva Imago

Arezzo, 22 maggio 2023 – L’arte ha il potere di far rinascere: le cose, le persone e i territori. Ha il potere di portare bellezza, ovvero un orizzonte più ampio e più profondo al quale tendere. E’ sull’arte che il Comune di Pratovecchio Stia punta per ripensare il proprio futuro.

Lo scorso sabato, proprio dalla sala del castello del Palagio Fiorentino, è stato compiuto il primo passo del progetto "IMAGO - La magia dell'arte contemporanea", voluto dall’amministrazione comunale e dal Sindaco Nicolò Caleri che ha chiamato a raccolta cittadini, associazioni, imprenditori e artisti.

Il primo cittadino spiega così il motivo che ha dato avvio al percorso: “Con IMAGO ci siamo dati l'obiettivo di fare di Pratovecchio Stia il paese dell'arte contemporanea, costruendo su tale caratterizzazione un ulteriore elemento di attrattività turistico-culturale del nostro territorio.

La scelta è dovuta alla consapevolezza di quante esperienze di arte contemporanea già vivono nel nostro comune: dai concorsi di forgiatura, scultura e disegno della Biennale del Ferro Battuto alla Pinacoteca del Palagio, dalle esperienze durante Naturalmente Pianoforte alle attività di Stand Up for Africa e Hymno Lab, dai musei al chiuso e a cielo aperto delle sculture in ferro all'attività di artisti come Paolo Fabiani ed Elia Fiumicelli”.

Nicolò Caleri e la sua squadra hanno così voluto presentare non solo le tantissime iniziative che nel tempo hanno trovato spazi e forze nell’Alto Casentino, ma anche quelle future come l’estensione a Pratovecchio Stia della galleria fotografica a cielo aperto che si sta completando nel Comune di Bibbiena.

A questo proposito Caleri commenta: “Abbiamo invitato alla giornata anche gli imprenditori del Casentino affinchè potessero, insieme alle altre forze e realtà attive nel nostro contesto, sostenere questo percorso virtuoso che ci legherà al comune di Bibbiena per il quale ringrazio il Sindaco Filippo Vagnoli e l’Assessora alla Cultura Francesca Nassini e il presidente della Fiaf Roberto Rossi”.

Il progetto IMAGO è molto vasto e comprende molteplici percorsi oltre quello della galleria fotografica ovvero le panchine d'artista, le sculture per la promozione del panno casentino e molto altro.

Il Sindaco conclude con un appello: “Invito sin da ora tutti coloro che volessero contribuire al progetto IMAGO a farcelo sapere, anche inviando una semplice mail: la nostra amministrazione ha lanciato il progetto ma il suo sviluppo dipenderà da quanto tutti noi, cittadini, associazioni e imprenditori, riusciremo a mettere assieme le energie e le risorse necessarie a dargli forza e continuità. Intanto ringrazio tutti coloro che già stanno collaborando e tutti gli artisti casentinesi e non per aver acconsentito a tale operazione”.