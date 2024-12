L’Arezzo vuole scendere dall’altalena. Troise col tridente per tornare a vincere

Quale Arezzo vedremo tra 24 ore a Lucca? La domanda non è banale perchè troppo spesso, in questo girone d’andata, abbiamo visto una squadra dai due volti da una partita all’altra o addirittura in 90 minuti.

Un’altalena continua di prestazioni, acuita nell’ultimo periodo dalla mancanza di vittorie. Di sicuro Troise si augura di ripartire dal primo tempo contro l’Entella. Ecco perchè non è esclusa una conferma sostanzialmente in blocco dell’undici che ha cominciato la gara del contro i liguri, magari con qualche piccola variazione.

C’è da capire, ad esempio, se verrà data un’altra occasione a Ogunseye, oppure verrà rilanciato Gucci al centro dell’attacco dopo una prima parte di stagione vissuta, dall’attaccante fiorentino, più da rincalzo che protagonista. Se toccasse ancora all’ex Cesena si tratterebbe di una sorta di ultima chiamata per il numero 9 per dimostrare che l’Arezzo ha fatto bene da investire su di lui. Quattro gol in 17 partite di campionato, sono oggettivamente troppo pochi.

Il ballottaggio davanti è aperto. Una decisione definitiva verrà presa dopo la rifinitura odierna. Restando in attacco, viaggia verso la conferma Guccione, tornato al gol nell’ultima gara, Tavernelli è favorito su Pattarello.

Non dovrebbero esserci, particolari, variazioni sulla linea difensiva dove l’unico dubbio è tra Righetti e il rientrante Coccia che ha scontato la squalifica. L’ex Lumezzane è stato tra i più positivi contro l’Entella e si candida per una nuova maglia da titolare. Il resto del reparto dovrebbe essere lo stesso con Chiosa e Gigli coppia centrale e Montini a destra.

A centrocampo torna disponibile Mawuli. Potrebbe fargli posto Santoro con Renzi e Damiani che non si toccano. Tirando, dunque, le somme un ballottaggio per reparto con almeno otto undicesimi confermati.

Sarà ancora 4-3-3 di partenza, ma elastico, pronto a trasformarsi in un 4-2-3-1 sopratutto se giocasse Mawuli perchè in quel caso il ghanese potrebbe accoppiarsi in mediana con Damiani, Renzi alzarsi a destra e Guccione scivolare più centrale, da rifinitore, alle spalle del centravanti. Ancora un allenamento per Troise sciogliere ogni riserva.

Al di là degli uomini conterà l’atteggiamento, il collettivo. Servirà un Arezzo sul pezzo per tutti i 90 minuti. Senza pausa e senza passaggi a vuoto.