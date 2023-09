L’APPUNTAMENTO

1Marco Donati di Scelgo Arezzo all’attacco sulla caserma dei vigili in via Filzi: "Credo sia arrivato il momento per il sindaco Ghinelli e le forze politiche che lo sostengono, di ammettere l’errore di fronte ai propri cittadini. Ritengo ingiusto che l’assessore Marco Sacchetti sia l’unico a metterci la faccia. Serve un’assunzione di responsabilità collettiva da parte dell’amministrazione".