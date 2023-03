L’anziana di Cortona fuori pericolo La Rsa avvia l’iter per le verifiche

La cortonese di 90 anni colpita da legionellosi si è negativizzata. Le sue condizioni di salute sono migliorate e tornerà presto nella casa di cura Santa Rita a Terontola di Cortona dove è assistita da tempo. Anche la direzione della struttura, guidata dal 2018 dalla cooperativa sociale Emmaus che ha la sua sede centrale a Vercelli, commenta l’accaduto. "A seguito di positività riscontrata in ospedale di un ospite della struttura, ad oggi negativizzata ed in procinto di rientrare in residenza, sono stati eseguiti campionamenti del cui esito siamo in attesa". Ergo: la struttura non avrebbe ancora la certezza che il batterio sia presente o meno all’interno della Rsa. Stando alle tempistiche, anche ufficializzate dalla Asl, occorreranno ancora almeno una decina di giorni per avere la certezza che il batterio si sia o meno annidato nelle condutture della struttura. E la direzione della cooperativa prosegue: "In accordo con Asl, abbiamo provveduto ad attivare tutti gli opportuni protocolli a maggior tutela della salute degli ospiti". Per la struttura, per altro, che ospita in convenzione con il sistema sanitario 36 anziani, non è scattata la chiusura. Anche la direttrice della Rsa di Terontola Silvia Cipriani assicura massima attenzione e scrupolo nella profilassi per scongiurare il proliferare della legionella.

La.Lu.