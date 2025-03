"Ladro ma non troppo", Robin Hood chiude la stagione del Moderno

A chiudere il cartellone della Stagione teatrale 2024/25 del Teatro Moderno di Tegoleto sarà oggi, alle ore 16, il Gruppo di Teatro il Castellaccio di Perugia con “Ladro ma non troppo”, spettacolo di teatro per bambini da 4 a 12 anni, in collaborazione con Studio Danza di Rita e Roberta Giubilei. Adattamento testo e regia di Lucia Zappalorto.

Sul palco: Gregorio Battistoni, Giulia Mercati, Maria Vittoria Lensi, Jacopo Tonelli, Samuele De Bennassuti, Davide Biondini, Nicola Savino, Paola Conti, Patrizia Pauselli, Claudia Ripi, Luca Falleri, Livio Agostini, Margherita Lensi, Greta Renghi, Maria Bartolini, Rebecca Belardinelli, Pietro Pieroni, Olivia Falchi e Lorenzo Nisi. Lo spettacolo è ambientato nella fitta e impervia foresta di Sherwood, dove alcuni temuti fuorilegge compiono furti ai danni di ricchi nobili. Fra loro spicca Robin abilissimo arciere, ladro che dona i bottini delle sue imprese ai poveri del villaggio, oppressi dalle tasse imposte dal malvagio principe Giovanni. Nonostante i soprusi dello sceriffo di Nottingham e i suoi tentativi di catturare il ladro gentiluomo, l’amore per Lady Marian avrà la meglio sulla perfidia e sul potere.

Il Castellaccio nasce il 3 ottobre 1981 per il piacere e la curiosità di scoprire l’affascinante mondo del teatro con l’obiettivo di portarlo laddove non arriva mai e farlo incontrare con chi ancora non lo conosce. Per questo e non solo, allora come oggi la scelta dei testi da rappresentare si orienta prevalentemente su testi brillanti, alternando opere in lingua e lavori scritti in altri dialetti traducendoli nel proprio. Fattiva la collaborazione anche con il Duncan Ballet, con il quale nascono lavori originali dove si fondono danza e teatro. Gli spettacoli sono a cura dell’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, con il contributo del Comune, info 377/6695294.