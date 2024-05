Ladro acrobata nei guai. Rubava gronde in rame

Beccato mentre tentava di rubare grondaie di rame da un tetto. A finire in manette un ventottenne di nazionalità albanese, domiciliato ad Arezzo, ma di fatto senza fissa dimora, con precedenti penali anche per furto. I carabinieri, allertati da un cittadino di Monte San Savino, sono arrivati nei pressi di un ristorante chiuso, dove era stata segnalata la presenza di persone sul tetto intente a rimuovere i canali di grondaia in rame. I militari hanno così bloccato, un uomo, che era ancora intento a smontare i pezzi di grondaia. L’uomo, che in un primo momento non si era reso conto della presenza dei carabinieri intervenuti, ma una volta accortosi di loro ha tentato di darsi alla fuga. I militari l’hanno inseguito a piedi nella campagna circostante e sono riusciti a bloccarlo e trarlo in arresto per tentato furto. Una volta in caserma, dagli ulteriori accertamenti è emerso che a suo carico era pendente un ordine di esecuzione per la carcerazione. L’arrestato, al termine formalità di rito è stato poi rinchiuso nella casa circondariale di Arezzo.