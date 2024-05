Sabato 11 maggio appuntamento al Museo della Fraternita dei Laici in piazza Grande, per il laboratorio creativo per bambini dedicato alla mostra Incanto di Sabrina Livi. La personale dell’artista aretina inaugurata sabato 27 aprile presenta le recenti opere dall’artista, 22 tele realizzate con la tecnica del colore ad olio, frutto dell’ultimo anno di lavoro. Il tema principale e ispirazione nelle opere di Sabrina Livi è la natura descritta in una personale visione di meraviglia e incanto.

La natura rappresentata dall’artista ha caratteristiche benevole e magiche; così le tele dell’artista si popolano di scoiattoli, uccellini, ricci che attraversano il mare su un cappello, funghi misteriosi, pesci, farfalle, topolini navigatori, foreste incantate e costellazioni. "Prendendo spunto dalle opere di Sabrina Livi realizzeremo un creativo e manuale laboratorio per creare tanti elementi ispirati alla natura".

Il laboratorio che si terrà dalle ore 15 alle ore 17:30 ed è ideato per bambini dai 5 ai 10 anni ed ha un costo di 12 euro a bambino. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione entro mercoledì 8 maggio al numero 057524694.