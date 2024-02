La storia delle strade di Sansepolcro nel volume di Mattesini

Grande attesa a Sansepolcro per un appuntamento culturale di stampo particolare: alle 16 di oggi, infatti, nella sala conferenze della biblioteca comunale "Dionisio Roberti" verrà presentato il libro dal titolo "Toponomastica borghese. Nomi di strade, piazze e spazi urbani e nomi di luogo del Comune di Borgo Sansepolcro". Il volume, edito da Peruzzi, è stato scritto dal professor Enzo Mattesini, borghese doc e per anni ricercatore universitario, poi professore ordinario di Linguistica italiana, che ha insegnato "Storia della lingua italiana" e "Dialettologia italiana" all’Università di Perugia dal 1983 al 2018. Dopo testi e saggi dedicati al vernacolo tipico di Sansepolcro (che le giovani generazioni non parlano oramai più, salvo qualche inflessione fonetica) e alle sue origini, Mattesini offre uno sguardo approfondito sui nomi di strade, piazze e spazi urbani, nonché sulla denominazione dei luoghi che si trovano nel territorio comunale, arricchendo così il patrimonio culturale e storico della comunità locale.

Alla presentazione interverranno lo storico don Andrea Czortek e la professoressa Carla Gambacorta, linguista, per spunti e riflessioni sul significato e sull’importanza della toponomastica nell’identità di una città. Per i cittadini del Borgo è senza dubbio un’occasione unica per scoprire e approfondire la storia e la cultura del territorio: ognuno potrà conoscere l’origine e il significato non soltanto della strada o della piazza in cui risiede, ma anche delle tante località del territorio comunale e delle denominazioni, a volte strane e particolari, che ad esse sono state ufficialmente assegnate. Nei desideri e negli obiettivi del professor Mattesini rimane a questo punto un’ultima e decisiva tappa, quella che porterà al grande vocabolario del dialetto di Borgo Sansepolcro.

C.R.