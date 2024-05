La squadra di Super Mario. Agnelli scatenato al primo atto. Con lui anche quattro assessori

di Luca Amodio

"Rinascimento Castiglionese l’hanno chiamata la lista? "Risarcimento" avrebbero dovuto chiamarla!". E’ stato un Mario Agnelli che di certo non le ha mandate a dire quello di domenica sera che al Pallone di Montecchio davanti a quasi 900 sostenitori ha presentato la sua squadra (nella foto) con cui correrà per il terzo mandato a sindaco a . Anche nell’intervento di ieri sera il nome del suo competitors (Paolo Brandi che è stato primo cittadino dal 2001 al 2014) non lo ha mai fatto ma il riferimento a lui c’è stato quando Agnelli dal palco ha parlato del dissesto che ha attraversato il Comune dieci anni fa. E qui ha ironizzato sul nome scelto dall’avversario, "Rinascimento Castiglionese", che ha ribattezzato, spinto dall’applauso dei suoi, in "Risarcimento ai castiglionesi". "I bilanci noi di Libera Castiglioni si calcolano prima sulle entrate e poi sulle uscite, come un buon padre di famiglia – ha detto il sindaco uscente – perderemo il confronto sulle promesse ma vinceremo sulle certezze". Venti minuti di arringa con indosso la maglia di Super Mario. Dettaglio, la maglietta era rossa ma come dice lui "è l’unica cosa rossa che indosso perché io con la sinistra non scendo nemmeno dal letto". In campo tornano 4 nomi su cinque della vecchia giunta: Milighetti, vice sindaco uscente, con Agnelli dal 2014, così come Massimiliano Lachi, assessore alla cultura, fondatore, dieci anni fa, di Libera Castiglioni. Si presenteranno anche Stefania Franceschini e Francesca Sebastiani, assessore al sociale e all’ambiente della giunta uscente, che nel 2019 portarono a Libera oltre 800 voti.

Non ci sarà Chiara Cappelletti, assessore alla sicurezza, che tornerà alla sua professione di avvocato. In campo anche i consiglieri comunali uscenti Beatrice Berti e Gioele Meoni. Tra i new entry ci sono due giovanissime, Elena Badini e Marika Carboni, la pedagogista Elisa Canocchi, l’imprenditrice agricola Stella Frappi, il dirigente d’azienda Simone Gemini, l’ottico Carlo Landucci, Marco Meucci, impiegato e Mario Paglicci Reattelli, imprenditore agricolo. Ecco anche Sonia Ghezzi, ufficiale di polizia municipale, e segretaria Fratelli d’Italia a Castiglioni e Alessandro Concettoni, imprenditore, fino a qualche giorno fa presidente dell’Ente Serristori.