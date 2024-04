La squadra di Somma al Mecenate: 20 anni fa la promozione in B

Da Mario Somma ad Elvis Abbruscato, passando per Venturelli, Gelsi e così via. I tifosi del Cavallino ieri pomeriggio hanno gremito il teatro Mecenate in occasione dell’appuntamento organizzato dal comitato Orgoglio Amaranto per festeggiare i 20 anni dall’ultima promozione in serie B. Un pomeriggio fatto di aneddoti, racconti e tante risate ricordando quella stagione che vide l’Arezzo dominare il proprio girone di C1 arrivando quindi a vincere non solo il campionato ma anche la Supercoppa di serie C contro il Catanzaro. Al termine oltre a selfie e autografi il taglio della torta per celebrare una promozione entrata nella storia come i calciatori, dirigenti e componenti dello staff tecnico.