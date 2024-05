La squadra di “Insieme per Terranuova”, con Sergio Chienni candidato a sindaco

Arezzo, 07 maggio 2024 – “Sono molto felice perché si tratta di una squadra che rappresenta molto bene il nostro territorio; in maniera diffusa rappresenta le frazioni, il mondo dell’associazionismo, del lavoro, dell’impresa e della sanità. Vi sono tante persone che si prodigano nel volontariato perché la quotidianità della nostra comunità possa essere vissuta al meglio”. Lo ha detto il candidato sindaco di Insieme per Terranuova Sergio Chienni, commentando la squadra che lo supporterà in questa campagna elettorale. “Ci eravamo presi l’impegno di costruire una squadra che fosse qualificata e competente, posso dire con soddisfazione ed orgoglio che ci siamo riusciti: in tutti loro riscontro uno spirito disinteressato d’impegno e di gratuità, che è il miglior presupposto per vivere insieme questa avventura che ci separa da qui al 9 giugno – ha aggiunto - Vogliamo che questa nuova squadra consiliare possa rappresentare quella che sarà la classe dirigente del futuro, in modo che le persone possano acquisire quella esperienza che serve per poter amministrare la nostra città con passione e spirito di servizio.” In occasione della presentazione, ognuno dei candidati ha raccontato le idee e i punti fondanti il programma elettorale, parlando di sanità, sociale, scuola e servizi extra-scolastici, cultura e associazionismo, riqualificazione e valorizzazione di frazioni e capoluogo, sport e ambiente. Un focus particolare è stato dedicato anche allo sviluppo del lavoro e dell’impresa.

Queste le figure che compongono la lista di candidati della coalizione Insieme per Terranuova Marta Tofani (47 anni, infermiera). Vive a Campogialli, realtà alla quale è fortemente legata. Oltre 20 anni di esperienza come professionista sanitaria presso la CRT. Gabriele Scaramucci (31 anni, impiegato). Vive alla Cicogna ed è impiegato in uno studio commerciale. Da sempre partecipa attivamente alla vita del suo paese, organizzando attività ed iniziative presso il circolo ricreativo. Alla sua prima esperienza politica. Francesca Poccetti (44 anni, impiegata). Sposata e mamma di due bambini, ha conseguito la laurea in Controllo Qualità nel settore industriale-farmaceutico e dal 2003 lavora in un’azienda farmaceutica. Impegnata da anni in varie attività di volontariato e in particolare in quelle della parrocchia e dell'oratorio del paese. Francesca Faelli (27 anni, servizio civile). Cresciuta a Terranuova, ha conseguito una laurea triennale in Scienze Politiche e successivamente una magistrale in Strategie della Comunicazione Pubblica e Politica. Attualmente impegnata nel Servizio Civile presso la sede di Confartigianato ad Arezzo.

Cesare Rogai (66 anni, infermiere in pensione). Nato a Terranuova ha conseguito il Diploma di Infermiere Professionale, è sposato e ha due figli. Ha svolto la professione di infermiere in tutta la sua carriera professionale. Giulia Bigiarini (36 anni, impiegata). Nata e cresciuta a Terranuova. Educatrice professionale con 15 anni di esperienza. E’ stata presidente dell’associazione IdeAzione. Sara Fabbrini (40 anni, mamma a tempo pieno). Vive a Persignano, laureata in psicologia, attualmente si occupa a tempo pieno dei suoi due bambini. Molto impegnata e attiva nella vita del paese e in tutte le iniziative che vengono promosse.

Camilla Migliorini (26 anni, studentessa). Dal 2017 lavora assieme alla Proloco alla promozione ed organizzazione degli eventi del territorio. Presta servizio presso il circolo dell’oratorio di cui è socia. E’ alla sua prima esperienza politica. Loriana Valoriani (59 anni, dipendente comunale). Sposata con due figlie e un nipotino. Ricopre il ruolo di responsabile del servizio Sportello Unico Attività Produttive presso il Comune di Cavriglia. Fa parte di alcune associazioni di volontariato del territorio. Mauro Bigazzi (61 anni, imprenditore). Vive alla Penna, sposato, ha due figli. Titolare di un’azienda di impianti elettrici e automazione a Terranuova. Contribuisce attivamente alla vita sociale della frazione.

Marco Bonaccini (38 anni, operaio). Operaio metalmeccanico in un’azienda del territorio dove svolge anche il ruolo di rappresentante sindacale. Da anni fa parte della famiglia della New Volley Terranuova con vari ruoli, dall’accompagnatore all’allenatore. Federico Tognazzi (46 anni, tecnico)., Da 21 anni lavora come tecnico di rete. Molto impegnato e attivo nell'associazione sportiva Terranuova-Traiana. Paolo Del Vita (54 anni, libero professionista). Geometra con uno studio tecnico nel capoluogo, babbo di Francesco, con il quale condivide una grande passione per il basket. Daniele Lapi (50 anni, educatore). Presidente e Fondatore di Arkadia Onlus, associazione che si occupa di persone con disabilità, costituita nel 2009 a Terranuova ed oggi punto di riferimento di circa 80 famiglie residenti in tutto il Valdarno. E’ anche presidente del Circolo Sociale Il Pallaio.

Leonardo Ciarponi (33 anni, dipendente del Comune di Firenze). Ha ricoperto i ruoli di Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere Provinciale e, infine, Capogruppo di maggioranza nell’attuale amministrazione. Si interessa delle tematiche dei processi di innovazione amministrativa, della sicurezza stradale e del coinvolgimento dei giovani nella vita delle comunità. Maria Rosa Sacchetti (55 anni, operaia Fimer). 55 anni, vive in zona Pernina. E’ sposata, madre di tre figlie. Diplomata in elettronica-informatica lavora presso la Fimer (ex Arco-Plessey) azienda storica terranuovese.