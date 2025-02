"La spagnola in Toscana", il libro all’Accademia del Poggio

Domani alle ore 17, nella Sala Grande dell’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi, sarà presentato il volume "La Spagnola in Toscana. Saggi sulla pandemia influenzale del 1918-1920" curato da Francesco Cutolo.

A lungo lasciata ai margini della memoria pubblica, la pandemia influenzale del 1918-1920, responsabile di un numero di morti stimato tra i 17 e i 50 milioni, ha acquisito notorietà inedita dal 2020, in concomitanza con l’emergenza da Covid-19.

In questo contesto, la Rete toscana degli Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea ha promosso un progetto di ricerca pluriennale, confluito in questo volume, volto a ricostruire la storia della Spagnola in Toscana. La cosiddetta "Spagnola" ha attirato anche l’interesse degli studi storici, che fino ad allora si erano poco occupati dell’evento malgrado la sua portata.

Sarà presente il curatore del volume, Francesco Cutolo, in dialogo con Lorenzo Tanzini, presidente dell’Accademia. L’ingresso è libero, senza prenotazione.