La Sba perde a Lucca ma c’è la sorpresa: arrivano i playoff per i ragazzi di Fioravanti

Prima lo sconforto per il canestro del sorpasso sbagliato sulla sirena, poi l’esultanza per i risultati dagli altri campi, che consentono alla Scuola Basket Arezzo, nonostante la sconfitta (84-83) di domenica a Lucca, di concludere la prima fase al sesto posto che vale salvezza e accesso ai playoff promozione. Missione compiuta, dunque, per la Sba, a discapito di due squadre di Siena, la Mens Sana, sconfitta nel derby con Costone, e la Virtus dell’ex Evangelisti.

La squadra di coach Fioravanti ha cercato di centrare il successo per non dipendere che da sé stessa e ha chiuso il primo quarto in vantaggio (20-22), subendo però il ritorno dei padroni di casa, in vantaggio 39-37 all’intervallo lungo. La sfida resta in equilibrio anche nella ripresa, con i due quintetti in parità al termine del terzo parziale e punto a punto fino alla fine, quando un canestro di Simonetti con quattro secondi da giocare dà a Lucca il vantaggio decisivo. A uno strepitoso Toia da 27 punti non riesce il controsorpasso allo scadere.

È però il tiro sbagliato più dolce di sempre, perché Arezzo è comunque dentro. Ora una settimana di pausa e poi playoff al via: nel girone della Sba, oltre a San Miniato, Lucca, Costone, Empoli e Quarrata, ci saranno Oleggio, Borgomanero, Pavia, 7 Laghi Gazzada, Derthona e Junior Casale. Ogni squadra si porta dietro i punti conquistati nella doppia sfida con le squadre del proprio girone e affronterà solo gli altri cinque club. Si parte il 16 febbraio.