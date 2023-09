La prova generale è di Colcitrone Le riserve senza lampi: solo un 5

di Sonia Fardelli

Porta Crucifera ha vinto la Prova Generale con i più classici dei punteggi, ma con un’esperienza che ha avuto la meglio sugli avversari. Due volte 4 nelle carriere regolari con Niccolò Nassi e l’esperto Andrea Bennati. E poi un 3 di quest’ultimo agli spareggi dopo il 2 messo a segno da Porta del Foro. In questa sfida giostrare per ultimi è stato un vantaggio e Porta Crucifera ne ha subito approfittato.

Porta del Foro può consolarsi con l’ottimo debutto di Matteo Vitellozzi, l’ unico giostratore ad aver colpito il 5. Ad aprire la Piazza è stato Elia Pineschi per Porta Santo Spirito. Una piccola correzione al Pozzo per Alex, ma poi la carriera è stata buona. Il colpo però pur vicinissimo al 5 è finito sul 2.

Per secondo a sfidare il Buratto Matteo Bruni per Porta Sant’Andrea. In sella ad Urbino ha marcato 3 punti, che in un momento hanno cancellato l’ottima prestazione nella simulata con un centro pieno.

È stata la volta poi la volta del debuttante Matteo Vitellozzi per Porta del Foro. In sella a Paradiso ha fatto una carriera impeccabile e centrato un 5 netto, sottolineato dalla sua lancia alzata al cielo. Una bella soddisfazione per un ragazzo cresciuto nel Quartiere della Chimera e che da anni inseguiva il sogno di diventare giostratore. A chiudere la prima serie di carriere Niccolò Nassi di Porta Crucifera. Qualche capriccio al Pozzo di Romina che poi però è andata dritta verso il Buratto per 4 punti vicinissimi al centro.

Il gialloblù Elia Taverni al Pozzo ha più volte rivolto Toni verso il Buratto come a ripassare la giusta traiettoria. Ma il punteggio è stato solo un 2. A ruota Leonardo Tavanti per Porta Sant’Andrea che in sella a Sibilla ha anche lui marcato 2 punti.

Niccolò Scarpini in sella a Lola non è riuscito a chiudere la sfida a favore di Porta del Foro. La sua lancia non è riuscita ad andare oltre il 3.

Ultima carriera regolare per Andrea Bennati che in sella a Toro Seduto ha marcato 4 punti e mandato agli spareggi Porta Crucifera. I giallocremisi hanno affidato le loro sorti a Niccolò Scarpini che ha fallito ancora una volta colpendo il 2.

Per Porta Crucifera è andato al Pozzo Andrea Bennati che con 3 punti ha chiuso i giochi e fatto vincere la Prova Generale a Porta Crucifera. E il piatto d’argento dedicato alla memoria di Vittorio Dini degli Sbandieratori ha preso la via di Palazzo Alberti seguito da numerosi cruciferini.

Dicono che chi vince la Prova Generale non esulta in Giostra, ma Porta Crucifera è partito al massimo con una prima vittoria nel ruolo di outsider e sfruttando al massimo l’ultima posizione nella sfida al Buratto.

Domani in Giostra cercherà di fare lo stesso. Per conquistare la lancia d’oro e riprendersi il primato nell’albo d’oro.