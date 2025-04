La pioggia bagna la Fiera del Fiore 2025, ma il ciambellino vola

Arezzo, 14 aprile 2025 – La 39ª edizione della Fiera del Fiore si è svolta a Foiano della Chiana nel weekend del 12 e 13 aprile, portando con sé colori, profumi, arte e comunità.

Il sabato pomeriggio la versione aspettando la fiera, con i ciambellini grandi protagonisti, ha registrato una grande partecipazione e un’ottima risposta da parte di cittadini, visitatori ed espositori, confermando la validità di un progetto rinnovato e condiviso.

Purtroppo, la giornata di domenica non ha potuto svolgersi come previsto a causa del maltempo che ha reso impossibile il regolare svolgimento della manifestazione. Un'interruzione forzata che ha lasciato un comprensibile rammarico, ma che non ha oscurato il valore delle esperienze vissute e delle energie messe in campo.

«La Fiera del Fiore rappresenta l’anima viva del nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco Jacopo Franci – e se sabato abbiamo vissuto un pomeriggio di festa e qualità, domenica il meteo ci ha costretti a fermarci. Resta però forte la convinzione che questa edizione abbia posto le basi per una nuova visione della Fiera: più sostenibile, più curata, più integrata con la nostra identità culturale.

Ringrazio tutti coloro che ci hanno creduto, a partire dagli operatori, le imprese, i nostri dipendenti comunali, e tutti coloro che hanno contribuito con passione e dedizione alla riuscita dell’evento.»

Il sabato ha visto la valorizzazione del centro storico attraverso allestimenti floreali ispirati alla tradizione artistica delle Robbiane, installazioni curate da aziende del territorio, degustazioni di prodotti tipici, spettacoli per bambini, il concorso “Il Ciambellino più…” e la mostra fotografica di Marcello Fatucchi.

Lucio Gori, referente di Confesercenti Valdichiana, ha sottolineato: «La Fiera del Fiore resta una vetrina fondamentale per le imprese locali. Nonostante le difficoltà della domenica, siamo soddisfatti della qualità espressa sabato e dell’ottima sinergia con il Comune.

Questo modello di Fiera, con allestimenti artistici e riutilizzabili, è il punto da cui ripartire. È stato fatto un importante lavoro di squadra, a costi contenuti e con la prospettiva di valorizzare anche gli spazi pubblici grazie al riutilizzo del manto erboso.» Un grazie speciale va agli operai comunali che, con grande tempestività, hanno reinstallato il manto erboso negli spazi pubblici, assicurando un riutilizzo sostenibile e funzionale del materiale previsto per l’allestimento della domenica.

Il Comune di Foiano e Confesercenti confermano il loro impegno per il futuro della Fiera del Fiore, pronti a consolidare questo nuovo format e a costruire, insieme, un evento ancora più partecipato e coinvolgente festeggiando così nel 2026 i 40 anni della manifestazione, un traguardo importante da celebrare.