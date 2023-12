La Natività in piazza della Repubblica

Il Presepe Vivente di Pietraia trasloca per un giorno nel centro storico di Cortona. Domani, proprio in occasione della festa dell’Immacolata è in programma la rappresentazione della Natività in piazza della Repubblica alle ore 16. Si tratta di una delle novità del progamma di eventi “Natale di Stelle” organizzato dalla Cortona Sviluppo e dal Comune di Cortona che ha voluto fortemente il coinvolgimento degli organizzatori dell’ormai noto e apprezzato Presepe Vivente di Pietraia.

La tradizionale rappresentazione che ha cadenza biennale, quest’anno poi si svolgerà nel borgo di Pietraia per ben 5 volte: il 25 e 26 dicembre, il primo gennaio, il 6 e il 7 gennaio. L’appuntamento prenderà il via dalle 17,30 fino alle 19,30. Il giorno dell’Epifania si svolgerà il tradizionale Corteo dei Re Magi. Quella del Natale 2023 è la 30esima edizione della rappresentazione e conferma la formula con cui il paese di Pietraia tornerà a respirare l’atmosfera di oltre 2000 anni fa. Figuranti e splendide scenografie daranno vita all’antica Betlemme, accompagnando il visitatore fino ai luoghi della Natività. Un percorso suggestivo che si snoda in un bosco illuminato solo da tante fiaccole. I volontari dell’associazione Presepe Vivente di Pietraia hanno già iniziato a predisporre la complessa macchina organizzativa della rievocazione in un percorso di oltre 1000 metri con più di 100 figuranti. Prenderanno forma scene di vita popolare al tempo della nascita di Gesù: dall’accampamento della Legione Romana al grande Mercato, fino al lebbrosario.

La.Lu.