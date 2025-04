La mozione per le comunità energetiche

Un incontro pubblico con il comitato di gestione della Fondazione Cer Italia, per illustrare a tutta la cittadinanza i benefici economici derivanti dall’adesione alla comunità energetica. È quanto chiederà nel Consiglio comunale di oggi la capogruppo di Valdarno Centro, Chiara Masini, presentando una mozione in merito. Nel documento al vaglio dell’assemblea, chiede alla giunta montevarchina l’impegno ad attivarsi per "organizzare nei mesi di maggio e giugno 2025 due incontri pubblici in cui i membri del comitato di gestione della fondazione Cer Italia e il concessionario Energy Montevarchi s.r.l., possano spiegare nel dettaglio il nuovo statuto, il regolamento interno, i criteri per ripartire gli incentivi dell’energia prodotta e condivisa in comunità. I cittadini - si legge nel testo della mozione - chiedono di comprendere le attività principali e quelle sussidiarie della fondazione Cer Italia, conoscere il cronoprogramma di realizzazione degli impianti fotovoltaici che saranno installati su edifici pubblici del comune di Montevarchi". Masini spiega inoltre che la Cer è individuata in giurisprudenza come uno strumento in grado di ridurre il disagio per le famiglie in povertà energetica: da qui l’importanza di mettere a conoscenza più persone possibili degli eventuali benefici economici, riassunti nel risparmio derivante dall’autoconsumo fisico, nei contributi e nelle tariffe premio oppure nei ricavi derivanti da vendita energia immessa in rete. "Per favorire la partecipazione dei cittadini - ha concluso Masini - sarebbe utile che l’incontro pubblico prevedesse una fase di domande dal pubblico e risposte dai tecnici del comitato di gestione e dal concessionario Energy Montevarchi s.r.l.".