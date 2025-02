"La mia telecamera è stata spenta". La consigliera Masini chiede perché

"Perché la telecamera della consigliera Chiara Masini è stata spenta durante il consiglio comunale di Montevarchi del 28 gennaio 2025?". È ciò che si chiede l’esponente di Valdarno Centro, che ha provveduto ad inoltrare una lettera al segretario del consiglio comunale Fausto Chiarini, al segretario generale e responsabile della trasparenza del comune di Montevarchi Angelo Capalbo e per conoscenza al presidente del consiglio comunale Angiolo Salvi. Masini intende ricevere spiegazioni a riguardo. Non sarebbe la prima volta, visto che la consigliera ha ravvisato lo stesso problema nella seduta del 19 dicembre scorso. "Era già capitato che mentre intervenivo in consiglio comunale a Montevarchi il mio microfono fosse temporaneamente spento - si legge nella missiva - ad esempio mentre parlavo della concessione gratuita dell’area verde di viale Cadorna; è successo anche che, nonostante io l’avessi sempre tenuta accesa, fosse spenta anche la telecamera che mi inquadra durante le sedute del consiglio comunale di Montevarchi. L’articolo 59 bis ‘sedute in videoconferenza’ del Regolamento per la disciplina del funzionamento del consiglio comunale di Montevarchi, prevede che si possa partecipare al Consiglio da remoto ma con webcam e microfono accesi, quello che faccio. Durante il Consiglio comunale del 28 gennaio 2025 ai minuti 25:41-27 sono inquadrata e appaio regolarmente in registrazione streaming mentre illustro un’interrogazione, quindi è la prova che i dispositivi digitali miei e del comune fossero funzionanti. Tuttavia dopo poco ai minuti 54 dello stesso Consiglio mentre argomento, in risposta alla sindaca Chiassai, la mia telecamera non appare più nella registrazione in streaming, è misteriosamente spenta". Chiara Masini afferma che le immagini non sono disponibili neanche nella differita sul canale YouTube del Comune di Montevarchi. Lo stesso avviene successivamente, quando si dibatte sulla delibera di giunta 275 del 12 dicembre 2024 sulla comunità energetica. La telecamera infatti va a nero quando la consigliera mostra la documentazione relativa al piano della sicurezza del palazzetto di viale Matteotti che sarà interessato dai lavori. Una vicenda che attende chiarimenti.