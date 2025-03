La libertà secondo Ninni. Domande allo specchio

Questa sera alle 21 al Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco, va in scena "A Mirror - uno spettacolo falso e non autorizzato di Sam Holcroft" per la regia di Giancarlo Nicoletti. Sul palco Ninni Bruschetta, Greg Claudio Gregori, Fabrizio Colica e Paola Michelin. Qual è il confine fra politica, potere e arte? Siamo veramente liberi da qualsiasi forma di censura? I politici possono condizionare la libertà di espressione? E il pubblico ha bisogno di sentirsi dire la verità o una bugia?

"A Mirror" è il nuovo testo di Sam Holcroft che ha avuto un enorme successo nel West End londinese. Affrontando temi come la libertà di parola, l’autoritarismo e la censura, è un elettrizzante thriller dark ad alto tasso di ironia e adrenalina. Uno spettacolo di teatro totale, ambiguo e sfuggente, in cui nulla è come sembra e che chiede al pubblico di essere continuamente parte attiva della messinscena. In uno stato totalitario in cui il Ministero della Cultura deve approvare tutte le opere d’arte, il pubblico è accolto in quella che sembra essere una sala eventi addobbata per un matrimonio, per poi scoprire di essere coinvolto in una performance clandestina e senza autorizzazione. Cosa sia la verità è continuamente in discussione, i ruoli sono pronti a capovolgersi e le forze dell’ordine attendono in agguato. Ce la farà il gruppo di attori ribelli a portare lo spettacolo fino alla fine? E riuscirà il pubblico a evitare l’arresto per questo gesto di insubordinazione?

La stagione di Castelfranco prosegue con Il mio amico Giacomo, spettacolo teatral-musicale scritto e diretto da Alessandro Riccio, prodotto dall’Ort, è lo spettacolo in programma sabato 22 marzo. Alla sua quarta produzione con l’Ort, Alessandro Riccio porta in scena un omaggio a Giacomo Puccini, il compositore più "popolare" di sempre, mescolando concerto e spettacolo. Riccio, noto per la sua versatilità comica e abilità come attore cantante, è accompagnato dall’Ensemble di archi e fiati dell’Ort.

La stagione si chiude mercoledì 9 aprile: in scena Pirandello Pulp di Edoardo Erba, con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, per la regia di Gioele Dix. Versione attuale e irriverente de Il Giuoco delle Parti di Pirandello firmata da Edoardo Erba, con protagonisti Massimo Dapporto e Fabio Troiano, diretti da Gioele Dix. Carmine, il tecnico teatrale, sforna idee innovative grazie alla sessualità vissuta pericolosamente mentre Maurizio, il regista, si ritrova ad agire da tecnico. Sembra un semplice gioco di ribaltamento dei ruoli, ma la scoperta di inquietanti verità scuoterà i precari equilibri trovati.