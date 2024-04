La Futsal Montevarchi ai play off

Arezzo, 18 aprile 2024 – Ottimi risultati per la Futsal Montevarchi. La compagine montevarchina, che milita nel campionato di calcio a 5 in serie C2 girone C ha chiuso il campionato al quarto posto, accedendo così ai playoff, un obiettivo importante se consideriamo che la squadra è nata soltanto lo scorso anno. Un percorso importante quello della squadra di Nico Marson, che al secondo anno alla sua guida, ha centrato l’obiettivo play-off, facendo così sognare ai tifosi rossoblu una promozione prestigiosissima. La Futsal Montevarchi, che quest’anno ha giocato le sue partite casalinghe nel palazzetto di Terranuova, ha avuto un ruolino di marcia invidiabile: 20 vittorie e 3 pareggi in 28 partite giocate, 63 punti totali, a più 13 dalla quinta.