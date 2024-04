La formazione si fa in azienda. Tre giovani già assunti: "Siamo al fianco delle scuole"

BIBBIENA

Tre giovani casentinesi trovano lavoro grazie ad un progetto di formazione professionale. L’azienda Tuttosicurezza li ha assunti a seguito del progetto promosso in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Randstad Italia Spa. Ad entrare in azienda sono Gabriele Vignali, Sead Asani, Gabriel Hernandez. Il percorso attivato da Tuttosicurezza in accordo con Randstad prevedeva una formazione professionale gratuita di 94 ore con rilascio di speciali patentini. Dopo la selezione effettuata dall’agenzia Randstad, era stata formata una classe composta da sei persone che hanno partecipato a un percorso formativo teorico e pratico come tecnici installatori. Un tipo di mansione sempre più richiesta, che necessita di competenze e specifiche e che Tuttosicurezza intende formare in modo adeguato e continuativo in azienda. La formazione completa ha portato i partecipanti a ottenere certificazioni e patentini molto richiesti nel mondo del lavoro e il cui percorso di ottenimento è molto complesso oltre che oneroso. In particolare quelli per carrello elevatore, lavori in quota e DPI III categoria, Ple, primo soccorso, antincendio rischio medio.

"Siamo felici di aver potuto introdurre nel nostro team giovani motivati e anche adeguatamente formati – dice Tiziana Sartini al timone dell’azienda Tuttosicurezza – Crediamo nei giovani e in questa direzione va anche il contributo che diamo all’interno dell’associazione Prospettiva Casentino la cui mission è proprio la crescita delle scuole e dei giovani della vallata". I tre ragazzi sono legati, oltre che dall’aspetto anagrafico essendo tutti e tre molto giovani, anche dall’inclinazione verso attività molto dinamiche.